Twee Kachtemnaars nieuw op N-VA-lijst 07 februari 2018

Kachtemnaars Kevin Carrette en Conny Decock prijken in oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van N-VA. Kevin(34), woont samen met zijn partner Lynn Fertein in de Rumbeeksestraat. Hij werkt als zelfstandige in de bouwsector en is voornamelijk door zijn engagement in culturele verenigingen een alombekende Kachtemnaar. Kevin is spelend lid van de drumband van de Fanfare Vrede en Eendracht en staat vrijwel elk jaar op de planken bij Kachtemse Toneelgilde De Lanteern, waar hij ook deel uitmaakt van het bestuur. Conny (56) woont samen met haar man Bart in de Pater Ver Eeckestraat. Ze hebben twee zonen Kevin en Glenn. Ze werkt als logistiek assistent in de Izegemse Sint-Jozefskliniek, waar ze ook instaat voor schoonheidszorgen bij kankerpatiënten. Conny is al jaren geëngageerd in de Kachtemse Fanfare Vrede en Eendracht. Ze is daarnaast ook actief bij Femma Orgidee Izegem. (VDI)