Twee extra kunstgrasvelden tegen januari 2020

07 februari 2019

Bron: VDI 0 Izegem De stad Izegem gaat begin volgend jaar twee nieuwe kunstgrasvelden aanleggen. Het gaat om een extra kunstgrasveld op site Krekel-Zuid en een kunstgrasveld in de Merelstraat in Emelgem.

Vooral in Emelgem was er al langer vraag naar een kunstgrasveld. Voetbalclub VV Emelgem-Kachtem moet dit seizoen sporten op een bijna onbespeelbare akker die na elke regenbui in een modderpoel verandert. De stad voerde al enkele kleinere ingrepen door, maar zal pas vanaf 2020 actie kunnen ondernemen. “We haasten ons wel degelijk om deze kunstgrasvelden aan te leggen”, verzekert sportschepen Lothar Feys (N-VA). “We zouden al bij de start van het nieuwe seizoen in augustus 2019 kunstgrasvelden kunnen aanleggen, maar die formule was twintig procent duurder dan als we zouden wachten tot begin 2020. We willen niet onverantwoord met geld van de belastingbetaler omspringen en kiezen dus voor de tweede optie. Op sportsite Krekel-Zuid komt het kunstgrasveld op terrein 4, vlakbij het JOC. In Emelgem gaat het om het hoofdterrein 1. De velden zijn niet alleen voor de lokale voetbalclubs, maar voor alle sportieve Izegemnaars.”

De financiering gebeurt via Farys, de intercommunale die in Izegem het sportpatrimonium beheert. Hoeveel de velden kosten, is nog niet bekend. Nu al ligt in Izegem één kunstgrasveld, op hoofdterrein 1 van voetbalclub KFC Mandel United op site Krekel-Zuid. Dat heeft een half miljoen euro gekost.

“Duur, maar niet duurzaam”

Op de gemeenteraad ontspon zich een kleine discussie tussen Groen-fractieleider Balder Clarys en sportschepen Lothar Feys. “We plannen kunstgrasvelden, maar verwachten ondertussen wel dat pleinen, straten en gevels vergroenen”, reageert Clarys. “Dat is niet alleen geldverslindend, maar ook geen prioriteit. Bovendien slaat het als een tang op een varken als je kijkt naar de zogenaamde klimaatambities van de stad. Een kunstgrasveld is duur, maar niet duurzaam.” Schepen Feys: “Ik noteer dat je tegen kunstgras bent, in tegenstelling tot je collega’s uit andere gemeentes. Ik vraag me ook af hoe je in de steeds warmere zomermaanden gewone grasvelden zou besproeien. Is dat watergebruik dan wel verantwoord?”