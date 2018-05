Tuin & Sfeer zegt het met vlinders en bijen 24 mei 2018

02u45 0

Nu zondag 27 mei palmt plantenbeurs Tuin & Sfeer voor het tweede jaar op rij het park van kasteel Blauwhuis in. Dit keer draait alles rond vlinders en bijen, met onder andere een demonstratie van imkervereniging De Kasteelbie.





De plantenbeurs ruilde vorig jaar voor het eerst het park van kasteel Wallemote in voor dat van kasteel Blauwhuis. Een goede zet, want in combinatie met stadsfestival Isotopia mocht het zo 7.000 bezoekers verwelkomen. "Ook dit jaar mikken we op dat aantal bezoekers", vertelt Marnix Oosterlinck van de Vlaamse Vasteplantenvereniging. "We verwelkomen negentig standhouders. Er is ook een demo rond koken met kruiden en vergeten groenten." Centraal staat dit jaar het thema 'vlinders en bijen'. "Zo is er in het kader van de Week van de Bij een zoekwedstrijd", aldus Marnix. "Er zal ook een springkasteel waar kinderen stuifmeel kunnen verzamelen en naar de bloemen brengen." Er is aan het kasteel ook een gelegenheidscafé met zelfgemaakte sangria, kasteelbereide soep en aardbeientaart. Verder is er nog het gelegenheidsbier Tripel van Bram's Brewery uit Roeselare", besluit Marnix. Tuin & Sfeer vindt plaats van 10 tot 18 uur. Tickets kosten 3 euro. Info: www.vvpv.be. (VDI)