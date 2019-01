Trucker vraagt vrijspraak voor dodelijk ongeval met fietser (72): “Niet mijn schuld, hij zat in mijn dode hoek. Ik ben hier het grootste slachtoffer” Lieven Samyn

10 januari 2019

13u53

Bron: Lieven Samyn 0 Izegem Een 61-jarige vrachtwagenchauffeur uit Bredene heeft op de politierechtbank betwist dat hij schuld treft aan een dodelijk ongeval. Fietser Willy Loncke (72) uit Ingelmunster kwam in oktober 2016 onder de wielen van de truck terecht. Volgens Thierry F. bevond het slachtoffer zich in zijn dode hoek toen hij het terrein van zijn werkgever KTO in Kachtem opreed. “Het was het noodlot, ik ben het grootste slachtoffer”, zei hij. Vooral deze laatste opmerking schoot bij zoon Tom en schoondochter Veerle in het verkeerde keelgat.

De trucker van transportbedrijf KTO in de Lodewijk de Raetlaan in Kachtem wou op 7 oktober 2016 het bedrijfsterrein van de firma oprijden. Thierry F. moest even wachten omdat de slagboom en de poort dicht waren en er nog een andere vrachtwagen en auto voor hem stilstonden. Toen hij eindelijk het terrein kon oprijden, had F. niet gezien dat Willy Loncke op zijn racefiets kwam aangereden. Willy kwam onder de wielen van de vrachtwagen terecht en overleefde het ongeval niet.

Volgens de gerechtsdeskundige had Thierry F. de fietser de hele tijd in zijn spiegels kunnen zien, ook al waren de spiegels niet perfect afgesteld. Een verkeersdeskundige die in opdracht van Thierry F. het dossier bekeek, stelt die conclusie echter in vraag. “Bij een ongeval is er niet altijd een schuldige, soms slaat het noodlot gewoon toe”, zei advocaat Ivan Coppens, die de trucker verdedigt. “Diezelfde namiddag liet F. zijn spiegels in Loppem afstellen. De fietser bevond zich de hele tijd in zijn dode hoek.” Hij vroeg de vrijspraak.

Slachtoffer

Thierry F. had op een eerdere zitting al zijn excuses aangeboden aan de zoon en schoondochter van Willy Loncke en deed dat nog eens. “Ik zie het ongeval nog altijd voor me alsof het gisteren was”, vertelde hij aan de politierechter. “Ik zag die fietser echt niet. Ik ben er zelf kapot van. De eerste zes maanden na het ongeval ben ik thuis gebleven en ook nu ben ik al zeven maanden thuis. Ik rij ook niet meer met de vrachtwagen. Ik ben zelf het grootste slachtoffer.”

Vooral deze laatste opmerking deed Willy's zoon Tom Loncke en diens echtgenote Veerle vreemd opkijken. “Laat ons zeggen dat we geen opperbest gevoel overhouden aan deze zitting”, reageerde Tom achteraf. Voor hem is het vooral van belang dat de politierechter oordeelt dat zijn vader geen schuld treft aan het ongeval. Vonnis op 7 februari.

Willy Loncke was een sociaal geëngageerd man in Ingelmunster. Hij was onder andere bestuurslid en penningmeester van de Gezinsbond.