Toch een toekomst voor Paterskerk? 'T PANDJE BREIDT WOONZORGCENTRUM UIT VALENTIJN DUMOULEIN

22 november 2018

02u22 0 Izegem Verdwijnt de 118 jaar oude Paterskerk dan toch niet onder de sloophamer? Die kans bestaat nu de stad plannen koestert om het hele Patersdomein op te waarderen. Woonzorgcentrum 't Pandje is eigenaar van de leegstaande kerk en wilde die aanvankelijk slopen om extra parking te creëren, maar wil nu met alle betrokken partijen bekijken of ze al of niet nog een rol van betekenis kan spelen.

De laatste drie paters kapucijnen verlieten al in 2014 het domein en toen werd ook de statige kerk ontwijd. Twee jaar later kocht het vlak ernaast gelegen woonzorgcentrum 't Pandje de kerk op. "We hadden toen al voorzichtige plannen om uit te breiden en ondertussen zijn die ook concreet", vertelt directeur Maarten Dejonghe.





"We kiezen ervoor om een nieuwe vleugel bij te bouwen. Op die manier creëren we 30 nieuwe rusthuiskamers. Twintig mensen verhuizen uit een ouder gedeelte dat niet meer aan de zorgnoden van vandaag voldoet en dan hebben we nog tien plaatsen voor nieuwe bewoners. We bouwen die nieuwe vleugel op een plaats waar vandaag parking is. Ons aanvankelijke plan was om de kerk te slopen en daar extra parking te creëren, maar daar gaan we nu bewust nog even mee wachten. De stad koestert immers plannen om in de volgende legislatuur het hele Patersdomein op te waarderen en we willen eerst met alle betrokken partijen bekijken hoe zich dat kan ontwikkelen en of het kerkgebouw daar al of niet nog een rol van betekenis kan spelen."





Groene long

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) bevestigt de intenties van de stad. "We huren het park nu al voor een symbolisch bedrag, maar willen het graag netjes en zichtbaarder maken", zegt hij. "Het gaat om een mooie groene long in het centrum die meer bekendheid verdient. We zouden er graag ook een buurtgebouw realiseren en speeltoestellen voor mensen met een handicap plaatsen. Zo kunnen zowel rolstoelgebruikers van 't Pandje als kinderen met een beperking er gebruik van maken. Tot slot zouden we er ook graag volkstuintjes aanleggen. We gaan in eerste instantie een masterplan voor de site opmaken en met alle partijen rond de tafel zitten om te zien wat de mogelijkheden zijn."





Naast de stad en 't Pandje zitten ook nog vzw De Lochting, voedselbank De Stamper en de crisisopvang van het OCMW op het domein. Er is ook nog bouwpromotor Candor die jaren geleden de nu leegstaande kloostergebouwen van de Paters Kapucijnen heeft opgekocht. Zij starten in december met de afbraak van die gebouwen. "Dat was dringend nodig, want er zaten krakers in en er was sprake van een drugsproblematiek", zegt burgemeester Maertens. "We gaan ook met hen rond de tafel zitten rond de toekomst van het domein. Wat de Paterskerk betreft, hebben we als stad geen plannen voor dat gebouw, maar we willen uiteraard wel als tussenpersoon tussen 't Pandje en een externe partner optreden om daar iets te realiseren. Zelf zien we wel mogelijkheden in de kapittelzaal om bijvoorbeeld het buurtgebouw in onder te brengen."





't Pandje heeft echter zelf al plannen voor die kapittelzaal. "Die gebruiken we nu nog voor herdenkingsvieringen en ze kan misschien nog dienstdoen als polyvalente ruimte", zegt directeur Dejonghe.





"Duikt er toch een interessant voorstel op om de kerk te bewaren, dan overwegen we dat. Is dat niet het geval, dan hebben we nog altijd de sloopvergunning. Die is geldig tot 2020 en dan kunnen er alsnog andere pistes bewandeld worden."