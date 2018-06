Tien caféconcerten op Dulle Dunderdagen 27 juni 2018

Voor het tweede jaar op rij zijn er elke donderdag in de zomer concerten in verschillende Izegemse cafés. De stad subsidieert die Dulle Dunderdagen met 400 euro per café. Dit keer doen er tien in plaats van acht horecazaken mee. Morgen speelt J.B. Risky in café Lagaar. Op 5 juli kun je komen luisteren in De Koornmarkt met coverband Dust, op 12 juli in 't Nieuw Gemeentehuis in Kachtem met The Cuverrups en DJ Oui en op 19 juli bij Toezens op de Grote Markt met Sax and the City. Op 26 juli is er een concert van Shakedown Tim & The Rhythm Revue in het Damberd, op 2 augustus is er muziek van Cristal-Lynn, Nicolas en Chris Reilhof in Op 't Gemak, op 9 juli treedt coverband The Cave op in Plan B, op 16 augustus treedt Dirty Habits op in estaminet De Brouwerij in Emelgem, op 23 augustus kan je naar de Kemels kijken in café Plectrum en 30 augustus sluit de reeks af met The Lovebirds in café Sportief. (VDI)