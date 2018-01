Tentoonstelling blikt 50 jaar terug 02u48 0

Met 'Het gebeurde in 1967' blikt heemkring Ten Mandere nog tot 15 januari een halve eeuw terug in de tijd. De tentoonstelling staat opgesteld in de Erasmuszaal van de bib en toont aan de hand van krantenknipsels, fragmenten en foto's hoe het er in 1967 op (inter)nationaal en lokaal vlak aan toe ging. Van Tom Simpson die sterft op de Ventoux tot de brand in de Innovation en Patrick Sercu die zich tot wereldkampioen kroont. De tentoonstelling is tot 15 januari te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib. Meer info of een afspraak voor een geleid bezoek met uw vereniging of gezelschap kan via Freddy Seynaeve op 051.30.58.31. (VDI)