Ten Mandere zet oud-voorzitter in de bloemetjes VDI

17 december 2018

11u29

Heemkring Ten Mandere heeft bij de opening van de tentoonstelling ‘Het gebeurde in Izegem in 1968’ zijn oud-voorzitter Jean-Marie Lermyte in de bloemetjes gezet. De voormalige leraar aan het Sint-Jozefscollege was van 1985 tot dit voorjaar voorzitter van de heemkring, maar gaf dan de fakkel door aan Brecht Dutillieux. Lermyte schreef talloze boeken en publicaties over historische gebeurtenissen in eigen stad, waaronder ‘Geschiedenis van Izegem’ en ‘Izegem 14-18’. De nieuwe voorzitter nam uitgebreid de tijd om zijn voorganger te bedanken en schonk hem in naam van de heemkring het kunstwerk ‘Boekenwurm’ van de hand van Johan Herman.