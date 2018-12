Ten Mandere blikt halve eeuw terug in de tijd VDI

15 december 2018

In de Plantijnzaal van de bibliotheek opende heemkring Ten Mandere zaterdag de tentoonstelling ‘Het gebeurde in Izegem in 1968’. Daarmee zetten ze trouw een traditie verder die door wijlen burgemeester André Bourgeois is opgestart. Nu leiden bestuursleden Freddy Seynaeve en Jacques Viaene alles in goede banen. “Naar goede gewoonte belichten we op de tentoonstelling de hoogtepunten uit wat er nationaal, internationaal, maar vooral ook op Izegems vlak is gebeurd”, zegt het duo. “Zo werd in 1968 het industriepark Mandeldal opgestart en maakten ze werk van de verbreding van het kanaal. Daarnaast opende het schoeiselmuseum voor het eerst de deuren en mocht de lokale Rode Kruis-afdeling vijftig kaarsjes uitblazen.” De tentoonstelling belicht al die feiten aan de hand van originele documenten, boeken, krantenknipsels en foto’s.” De gratis tentoonstelling loopt nog tot en met 15 januari tijdens de openingsuren van de bib.