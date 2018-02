Televic levert technologie aan Ghanese scholen 16 februari 2018

02u29 0

Tijdens haar recente missie naar Ghana met minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo nam koningin Mathilde ook de tijd om een van de Smart Class Rooms in het land te bezoeken. Het gaat om klaslokalen die door het Izegemse telecombedrijf Televic helemaal ingericht zijn met hard- en software. Bedoeling is om lokale jongeren vertrouwd te maken met digitaal leren zodat ze op termijn ook kansen krijgen in het leven. Televic heeft de intentie om in het land liefst 242 scholen van een Smart Class Room voorzien. Op vandaag zijn er al 140 met de technologie uitgerust. De begeleiding en controle gebeurt vanuit Izegem. Er worden ook 28 Ghanezen opgeleid om het project ter plaatse in goede banen te leiden. Het project wordt ondersteund met een lening van 13,2 miljoen euro door Finexpo. (VDI)