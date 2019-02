Taalinitiatief Babbeldoos breidt uit VDI

28 februari 2019

13u49

Bron: VDI 0 Izegem Het taalinitiatief ‘Babbeldoos’ barst uit zijn voegen en breidt uit naar twee groepen voor kinderen van vijf tot acht jaar.

In Izegem lopen diverse projecten die de taalvaardigheid van anderstalige kinderen en kinderen met een lage taalvaardigheid moet stimuleren. “Omdat die projecten op hun limieten stootten, hebben we beslist om het aanbod voor kinderen van vijf tot acht jaar gevoelig uit te breiden”, vertelt schepen van integratie en inburgering Lothar Feys.

“Het extra Babbeldoosmoment zal doorgaan op woensdag in het JOC. Met deze extra oefengroep kunnen we op woensdag 30 kinderen ondersteunen op vlak van de taalontwikkeling. We focussen daarbij op kinderen van vijf tot acht jaar, want net in die leeftijdsperiode leren kinderen heel gemakkelijk een taal”, verduidelijkt deskundige taalbeleid Fee Wydaeghe. Momenteel werkt de Babbeldoos met een wachtlijst, en met deze inspanning hoopt de stad die wachtlijst weg te werken.

De bestaande taalinitiatieven, zoals de Babbel’uit voor volwassenen en het Babbelkamp in de zomervakantie zullen ook in deze nieuwe beleidsperiode blijven bestaan.

“Geïnteresseerde ouders kunnen contact opnemen met de zorgleerkracht van de betreffende school. De zorgleerkracht bepaalt dan of het kind al dan niet in aanmerking komt voor de Babbeldoos”, besluit Lothar Feys.