Succesvolle zomer voor Eperon d'Or 04 september 2018

De zomermaanden waren voor stadsmusem Eperon d'Or een groot succes. "Meer dan 1.600 mensen bezochten het gebouw", zegt toerismeschepen Kurt Himpe (N-VA). "Er waren zelfs meer individuele bezoekers dan groepsbezoeken en dat is een succes in een warme zomervakantie. Er kwam recent zelfs een man van 84 jaar oud uit de meer dan 500 kilometer ver gelegen Duitse partnerstad Bad Zwischenahn naar Eperon d'Or gefietst." Intussen staat de bezoekersteller sinds de opening vorig jaar in juni al op meer dan 31.000 bezoekers. Tijdens de komende maanden staan er nog een reeks grote activiteiten op het programma, zoals Open Monumentendag, de cultuurwandeling en het Internationaal Schoenencongres. Er zijn ook al meer dan 5.200 groepsbezoekers gereserveerd. (VDI)