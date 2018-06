Studiekring huldigt oud-schepen met boek 15 juni 2018

03u01 0

De Vlaamse Studie- en Vormingskring (VSVK) heeft een zogenaamd liber amoricum (vriendenboek, n.v.d.r.) overgemaakt aan oud-schepen Erik Vandewalle. In het boek schetsen twintig vrienden, politici en familieleden een portret van de politieker. Vandewalle ijverde meer dan een halve eeuw om de Vlaamse Beweging in Izegem op de kaart te zetten. Onder meer Vlaams minister-president en stadsgenoot Geert Bourgeois komt in het boek aan het woord, net als Jozef Deleu van Ons Erfdeel, Harold Van de Perre, Maurits van Liedekerke en Cyriel Moeyaert. Uit hun getuigenissen blijkt welke invloed Erik op elk van hen heeft gehad. Op de plechtige overhandiging van het boek gaven o.a. Geert Bourgeois en Jozef Deleu een mondelinge getuigenis. (VDI)