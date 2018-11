Stormloop op tickets voorverkoop De Leest 19 november 2018

02u23 0

In cultuurhuis De Leest in Izegem heeft zaterdag de voorverkoop voor het voorjaarsprogramma plaatsgevonden. Naar inmiddels jaarlijkse gewoonte was daar enorm veel interesse voor. Om zeven uur 's morgens stond er al een wachtrij van 180 mensen. "Een record, maar zo goed als iedereen kon tickets kopen", zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). "Normaal gezien zou de ticketverkoop aan de balie even na de middag afgesloten worden, maar alles liep door tot 17.30 uur wegens de grote interesse. Sommige voorstellingen zijn intussen uitverkocht. Dat is het geval voor twee voorstellingen van Assisen, drie voorstellingen van Het Prethuis, het Volkstoneel van Frans-Vlaanderen en Gers Pardoel. Voor Alex Agnew, de zondagvoorstelling van Assisen en De Broers Geboers, zijn nog een paar tickets over." Vanaf vandaag kunnen tickets gekocht worden via webshop-vrijetijd.izegem.be of telefonisch besteld worden bij De Leest (051/33.76.10). (SVR)