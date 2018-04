Stoere 'bikers' fietsen eerste keer in Izegem 09 april 2018

Izegem De Ieperse Zombie Cats Bicycle Club heeft gisterochtend verzameld aan d'Oude Maalderij in Izegem. Een twintigtal leden uit drie Vlaamse clubs tekende present.

De op z'n zachtst gezegd excentriek ogende wielertoeristen zien eruit als door de wol geverfde bikers. Maar in plaats van op een motor rijden ze op 'customized longrider'-fietsen met dikke banden en lange voorvorken. Verder is zowat alles toegestaan qua versiering, zolang de fiets reglementair blijft. Zo hangt er aan de fiets van Izegemnaar Mike Verlinde bijvoorbeeld een lichtgevende schedel onder het voorlicht. Hij is sinds vorig jaar officieel lid van de Zombie Cats en kwam op het idee om zijn collega-fietsfreaks uit te nodigen voor een ritje in zijn thuisstad.





Elk café

"Aan koersen doen we niet", vertelt hij. "Het principe is dat we zo ongeveer aan elk café stoppen dat we tegenkomen. Vandaag rijden we op het gemak zo'n 30 kilometer, maar afhankelijk van de timing kan dat nog aangepast worden. Straks houden we sowieso halt aan café De Mol, waarna we uiteindelijk op de Markt van Izegem zullen aankomen. We hebben wel wat bekijks, dat klopt. Vooral als we fietsers tegenkomen die helemaal in wieleroutfits aan het koersen zijn, is het altijd leuk om de reacties te zien."





(SVR)