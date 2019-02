STiP wil stadslogo op shirts sportclubs VDI

25 februari 2019

13u40

Bron: VDI 1 Izegem Jan Dierickx-Visschers van oppositiepartij STiP heeft een opmerkelijk voorstel om de stad meer in het oog te doen springen.

“De stad sponsort de Izegemse Krekel Zwemmers, een club die ik nog opgericht heb. Daar ben ik blij mee. Het stadslogo prijkt op de shirts van de zwemmer. Het brengt de stad in beeld als onze sporters ergens te gast zijn voor een wedstrijd. Misschien moet de stad dit ook naar andere sportclubs doortrekken. Het is een alternatieve vorm van citymarketing, maar eentje die wel kan aanslaan. Als een atleet op een provinciaal, Vlaams of zelfs Belgisch kampioenschap sport met het logo van Izegem op zijn shirt, straalt dat ongetwijfeld af op de stad en raken mensen misschien geprikkeld om er meer over te weten komen.”

Sportschepen Lothar Feys (N-VA) wil het idee wel eens opwerpen in de sportraad. “Maar van een verplichting kan geen sprake zijn. Ik vind het wel een leuk idee, maar dan mag je ook de cultuur- en jeugdverenigingen niet vergeten. Die kunnen we zo niet sponsoren. We willen niet de ene op de andere voortrekken.”