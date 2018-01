STIP trekt met eigen lijst naar kiezer EX-SCHEPEN KURT GRYMONPREZ LIJSTTREKKER NIEUWE POLITIEKE BEWEGING VALENTIJN DUMOULEIN

25 januari 2018

02u39 0 Izegem Stedelijk Izegems Project of kortweg STIP. Dat is de nieuwe politieke beweging waar ex-schepen Kurt Grymonprez en voormalige sp.a-collega Nadia Staes straks mee naar de kiezer trekken. Samen met een groep van enthousiaste mensen, waaronder enkele bekende stadsgenoten, vormen ze een onafhankelijke strekking die mee wil besturen en die participatie van de burger een van zijn speerpunten maakt.

Het was bekende Izegemnaar Dominique Stove - nu tevens de voorzitter - die al langer met het plan rond liep en eind vorig jaar in de uit de gratie gevallen ex-schepen een welgekomen bondgenoot vond. "We hebben mensen gegroepeerd die zowel op sociale als in traditionele media al politiek beogen waren, maar die vooral op een andere manier aan politiek willen doen", vertelt hij. "We kregen genoeg aanbiedingen van andere traditionele partijen, maar we wilden vooral ons eigen ding kunnen doen, zonder ons aan een bepaalde strekking te binden."





Kurt Grymonprez is meteen lijsttrekker en is klaar voor een nieuw politiek avontuur.





Tot mei vorig jaar was hij een van de boegbeelden bij sp.a. Tot hij de stadsdiensten zou gevraagd hebben een partij tegels bij hem thuis af te leveren. Zelf ontkent hij dat, maar de schade was geleden. Hij nam verplicht ontslag als schepen en na de zomer stapte hij zelfs op bij de partij. "Ik start dit nieuw verhaal zonder rancune, maar met veel goesting", vertelt hij.





"Ik ben blij dat ik opnieuw een rol van betekenis kan spelen in de Izegemse politieke wereld. Al voeg ik er meteen ook aan toe dat we niet aan afbraakpolitiek willen doen. We hebben een duidelijk DNA. We zijn niet gebonden aan nationale thema's en kunnen ons focussen op een onafhankelijk lokaal verhaal dat los staat van ideologieën."





Hereniging

In zijn zog vertrok ook collega-schepen Nadia Staes bij sp.a. Uit onmin met de gang van zaken zetelt zij op vandaag als onafhankelijke in het schepencollege. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze nu opduikt aan de zijde van Grymonprez en meteen op de tweede plaats prijkt. "Samen met Kurt kon ik al een paar zaken in Izegem realiseren en dat wil ik blijven doen. Ik ben oprecht blij dat ik opnieuw vanuit een echte vriendenploeg aan politiek kan doen."





STIP heeft meteen ook al enkele programmapunten klaar. "We mikken niet op inspraak, maar wel op participatie van de burger", vertelt Kurt. "Bij inspraak luistert het bestuur wel, maar doet het alsnog zijn eigen zin. Met onze participatie vertrekken we bij een project van een blanco blad en laten we de burger mee de krijtlijnen uitschrijven." Andere speerpunten het behoud en verbetering van stedelijke infrastructuur en een slimmere ondersteuning van verenigingen.





STIP kan meteen al met enkele bekende koppen uitpakken. Zo prijken oa. bakker Jan Dierickx-Visschers en cafébazen Nico 'Quicky' Delecluyse en Sebastien Vanwynsberghe op de lijst. Andere namen zijn Sophie Vandamme, Jurgen Vandecappelle, Jurgen Galle, Dorine Dumoulin, Nele De Pelsmaker en Koen Beirnaert. De politieke beweging heeft met www.stip- 0izegem.be meteen ook al en site en roept Izegemnaren die interesse in hun project hebben op hen te contacteren.





Meer over Kurt Grymonprez

politiek