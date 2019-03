StiP hekelt invoeren rookzone aan openluchtzwembad: “Wie begrijpt dit nog?” VDI

Bron: VDI 0 Izegem In de marge van het In de marge van het invoeren van extra veiligheidsmaatregelen aan het openluchtzwembad maakte sportschepen Lothar Feys bekend dat het rookverbod op de ligweide verdwijnt en er een aparte rookhoek komt. Oppositiepartij StiP hekelt de beslissing en vraagt opnieuw de invoering van het rookverbod.

”Ondanks een rookverbod is roken op de ligweide in het verleden altijd een plaag geweest”, start oppositieraadslid Kurt Grymonprez (StiP) zijn betoog. “Het ging daarbij trouwens niet altijd om gewone sigaretten, maar ook joints. Verbieden en sanctioneren bleek volgens de meerderheid onmogelijk en de politie moest er bij komen. En nu zou het rookverbod helemaal verdwijnen? Wie begrijpt dit nog? Blijkbaar past de stad een gedoogbeleid toe uit schrik voor represailles. De huidige redders en jobstudenten zijn niet opgewassen tegen de in groep aanwezige jongeren die opstootjes veroorzaken.”

Afgebakende zone

Sportschepen Lothar Feys beaamt dat roken straks terug mag, weliswaar in een afgebakende zone die niet centraal ligt en als storend ervaren wordt. “We hadden het liefst roken volledig verboden, maar gesprekken met personeelsleden van het zwembad leren ons dat net dan bepaalde personen zeer lastig doen en dan stiekem gaan roken. Door het roken afgebakend toe te staan is het zeer duidelijk en kunnen we makkelijk optreden indien hiertegen op een andere locatie in het zwembad wordt gezondigd. We zullen wel een actief rookbeleid proberen te voeren om dit zoveel mogelijk te ontraden.”

“Een bestuur onwaardig”

“Deze maatregel is een bestuur onwaardig”, vindt Kurt Grymonprez. “Het is alsof je zou zeggen: “Doe maar verbouwingen zonder vergunning, want we hebben toch niemand die het kan en zal controleren. Dit is een doorn in het oog voor al wie bezig is met rookvrije initiatieven. Beter helemaal verbieden in plaats van een halfslachtige maatregel.”

Ook Vlaams Belang is tegen. “Als je iets oogluikend toestaat, dan wordt er toch misbruik van gemaakt,” meent Giel Seynaeve. “Repressief optreden is de enige juiste beslissing.”