Steven skeelert met rolstoel België binnen 31 augustus 2018

Gisterenochtend skeelerde Steven Leeman met een team van acht landgenoten via Duinkerke ons land binnen. Dat deden ze niet alleen, maar onderweg duwden ze ook een rolstoelgebruiker voort. Op die manier willen ze samen met Franse en Engelse skeelerclubs aandacht vragen voor een betere toegankelijkheid voor minder mobiele mensen. Na drie dagen skeeleren in Engeland nam hij woensdagavond de overzetboot. "Gisterenochtend vertrokken we vanuit Duinkerke naar Brugge, waar we 's avonds aankwamen", vertelt Steven. "In Engeland hadden we in de laatste kilometers het weer niet mee en daarom werd beslist in groepen te rijden. We hebben al voldoende reservewielen aan de rolstoelen vervangen. In eigen land skeeleren we nog eens 200 kilometer. Morgen naar Gent en de dag erna naar eindbestemmming Brussel." (VDI)