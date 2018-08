Steven skate met rolstoelgebruiker van Londen naar Brussel 22 augustus 2018

02u25 0 Izegem Steven Leeman legt volgende week zo'n 400 kilometer op inlineskates af tussen Londen en Brussel. In zes etappes van 60 tot 90 kilometer per dag duwt hij ook nog eens een rolstoelgebruiker voort, al gebeurt dat in een wisselsysteem met andere vrijwilligers.

Steven is al sinds 2011 gepassioneerd door inlineskaten. Dat vertaalt zich in deelnames aan (inter)nationale tochten, maar ook in het runnen van de Izegems-Roeselaarse iSkate-club. "Op die manier kwam ik in aanraking met de Brusselse Rouli Roula-skateclub die volgende week met een Engelse en Franse club al voor de vierde keer een dergelijke trip met rolstoelgebruikers en skaters plant. Het doel van deze missie: ijveren voor toegankelijkheid op vlak van mobiliteit, met onder andere bredere trottoirs en het juist plaatsen van paaltjes." Steven is al tochten van 80 tot 100 kilometer op skates gewend, maar dit wordt toch iets speciaals. "Elke ploeg bestaat uit één iemand in een rolstoel en drie tot vier roller-duwers die samenwerken en in een 'treintje' rijden. Elke skater duwt daarbij mee in de rug van zijn voorganger. We lossen elkaar regelmatig af. Om op te warmen doe ik zaterdag eerst nog Rhine on Skates, een Unesco-toer van 135 kilometer. Zondag trekken we dan richting Londen voor het startschot maandagochtend." Volgende week woensdagavond is er de overzet met de ferry naar Duinkerke. Op donderdag trekt het team van Duinkerke naar Brugge, op vrijdag dan naar Gent en op zaterdag naar Brussel. Het team volgen, kan via de app Fleggz of op www.london-brussels.org. (VDI)