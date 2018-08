Stel je kandidaat als peter of meter van groenzone 14 augustus 2018

De groendienst onderhoudt overal in de stad heel veel perken en plantsoenen. Buurtbewoners met groene vingers kunnen zich nu echter ook peter of meter stellen van zo'n perkje. De bedoeling is dat de peters en meters hun perkjes zelf onderhouden, gras maaien, onkruid wieden, eventueel afval verwijderen... Ook verenigingen kunnen zich kandidaat stellen. De peters en meters worden beloond met cultuurbonnen voor De Leest. Meer info via 051/33.73.75. (VDI)