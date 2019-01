Stefaan zamelde met champagneverkoop 25.000 euro voor Kinderkankerfonds in Kankerpatiëntjes ontwierpen zelf de capsules Valentijn Dumoulein

15 januari 2019

14u26

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Stefaan Blancke zet zich al vijftien jaar onbaatzuchtig in voor het goede doel. Wat ooit begon met een standje op de kerstmarkt waarvan hij de opbrengst aan het Kinderkankerfonds schonk, groeide uit tot een actie waarmee hij dit jaar liefst 25.000 euro kon inzamelen.

”Ik begon ooit met de verkoop van jenever en Hasseltse koffie op de kerstmarkt”, blikt Stefaan terug. “Later voegde ik ook nog koekjes aan dat aanbod toe. Ik kreeg de smaak te pakken en wilde elk jaar iets voor het goede doel doen. Dat is toevallig het Kinderkankerfonds geworden omdat we ooit eens op een benefiet aanwezig waren.” Later schakelde Stefaan over naar zijn huidige succesformule: de verkoop van champagne. “Ik besloot die te verkopen na een bezoek aan champagnehuis Philippe Mignon in Frankrijk”, zegt hij. “We onderhouden een goede relatie met hen. Ze verzorgen het transport en zorgen ervoor dat alle douaneformaliteiten in orde zijn. Ondanks het feit dat we een actie voor het goed doel organiseren, moeten daar toch accijnzen op betaald worden. We mogen ook telkens een Jéroboam, een fles van drie liter, verloten.”

Tekening op capsules

Sinds een jaar of vier zit er een mooi extraatje aan de champagneverkoop. “We laten kankerpatiëntjes een tekening voor op de capsules ontwerpen”, vertelt Stefaan. “ Twee jaar geleden ging het zelfs om tekeningen van kinderen die reeds overleden waren, maar waarvan de ouders de capsule als een soort eerbetoon lieten ontwerpen. Begin 2018 werden we reeds gecontacteerd door ouders die graag een tekening van hun zoon of dochter op de champagnecapsules zagen verschijnen, terwijl de verkoop pas in augustus van start ging. De capsules zijn dan ook enorm gegeerd binnen de wereld van de verzamelaars.”

Stefaan verkoopt sinds kort niet alleen champagne op aanvraag en via de kerstmarkt, maar ook organisaties als Spel Zonder Grenzen of Urban Move sprongen op de kar. “Ze nodigden mij uit om op hun evenement een standje te plaatsen. Daar kunnen de mensen een glaasje champagne nuttigen en zo het goede doel steunen”, zegt hij. “Die verhoogde interesse zorgt er voor dat we dit keer een niet onaardige som van 25.109 euro aan het Kinderkankerfonds konden geven. Dat is het hoogste bedrag ooit dat ik in een jaar inzamelde. In vijftien jaar tijd leverden alle acties samen al 153.000 euro aan giften op.”

Aandenken of talisman

Ondanks het succes weet Stefaan van geen ophouden. “Ik heb aan mijn zieke vader beloofd door te gaan zolang alles haalbaar blijft”, klinkt het. “Verder grijpen de verhalen van de getroffen families me enorm aan. Op de cheque-overhandiging in het UZ Gent sprak papa Dirk mij nog aan over het verlies van zijn zoontje Lucas, dat een paar jaar geleden een van de capsules ontwierp. De capsules staat bij hen thuis onder een glazen stolpje in de huiskamer. De eerste fles die ze openden was er meteen eentje met een capsule van hun zoontje en toen verscheen er plots een regenboog. Dat deed de ouders enorm veel, ook omdat de uitvaart in het teken van de regenboog stond. Een andere mama vertelde dan weer dat een capsule getekend door haar zoontje overal mee gaat als geluksbrenger. De papa is opnieuw aan het studeren voor een hogere functie en bij ieder examen neemt hij de capsule als talisman mee.”

Vanaf augustus start de champagneverkoop opnieuw. Op de hoogte blijven kan via champagne.voor.het.goede.doel@skynet.be.