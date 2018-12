Steeds meer mensen kunnen voeding niet betalen Voedselbank De Stamper helpt nu kwart meer gezinnen dan 5 jaar geleden VDI

16 december 2018

14u39

Bron: VDI 0 Izegem Kerst en Nieuwjaar staan voor de deur en dat betekent rijkelijke feestmenu’s en goed gevulde tafels, maar lang niet iedereen heeft zoveel geluk. Voedselbank De Stamper helpt gemiddeld 157 gezinnen per maand en zorgt er zo voor dat er bij hen toch eten op tafel komt. Dat is bijna een kwart meer in vergelijking met vijf jaar geleden.

De Stamper organiseert drie keer per maand een bedeling. Kansarmen uit de regio kunnen dan een voedselpakket ophalen in hun lokalen op het Patersdomein.“Onze werking bestaat vijftien jaar en de cijfers tonen aan dat ons initiatief nog steeds broodnodig is”, vertelt voorzitter Pol Dewulf. “Vorig jaar kwamen er gemiddeld 157 gezinnen per maand langs, vijf jaar geleden waren er dat nog 130. Een precieze oorzaak voor die stijging is er niet. Integendeel, in vergelijking met de beginjaren zijn de criteria zelfs strenger geworden. Op een gegeven moment hebben we beslist enkel nog mensen toe te laten die dit écht nodig hebben. Het zijn er helaas nog steeds veel. We hadden vorig jaar 4.254 gebruikers. In 2013 waren dat er nog 3.911. Daar waren 75 alleenstaande ouders en liefst 258 kinderen bij. De cijfers voor dit jaar zijn nog niet volledig, maar het zal in dezelfde lijn liggen.”

Generatiearmen

Mensen komen om verschillende redenen bij De Stamper aankloppen. “ Je hebt ongeveer 30 procent ‘generatie-armen’, waarbij na de ouders nu de ook reeds volwassenen kinderen langskomen”, zegt Pol. “Ook steeds meer jongeren in schuldbemiddeling komen hier langs. Daarnaast is er ook zoiets als ‘nieuwe armoede’. Door een ongeval, ziekte of werkloosheid kan iemand plots de eindjes niet meer aan elkaar knopen en kan het vlug gaan. Het cliché wil overigens dat hier enorm veel allochtonen aankloppen, maar dat is niet juist. Zij maken nog geen 15 procent uit van het totaal aantal. Armoede kan iedereen overkomen.”

Giften

De Stamper kan gelukkig rekenen op de steun van heel wat organisaties. De West-Vlaamse Voedselbank zorgt voor ruim veertig procent van het voedsel, de rest komt binnen via giften. “Zo krijgen we diepvriesgroenten van D’Arta uit Ardooie en kunnen we ons brood bij enkele plaatselijke bakkers halen om meteen in te vriezen. Delhaize steunt ons ook en daar mogen onze vrijwilligers producten uit de rekken halen als ze bijna over datum zijn. Daar is een hele mentaliteitswijziging aan voorafgegaan. Er was vroeger veel voedselverspilling, maar je merkt dat de mensen, bedrijven en supermarkten daar steeds bewuster mee omgaan.” Ook financiële steun bieden, is mogelijk. “Je hebt organisaties als de Lions Club en Rotary die een duit in het zakje doen. Zij hielpen ons ook bij logistieke aankopen zoals onze diepvriezers. Daarnaast zijn er geregeld acties en cheque-uitreikingen van diverse kanten. Op die manier kunnen we zaken bijkopen die we altijd te kort hebben, zoals koffie, cacaopoeder, choco of smeerkaas. Op het eind van de rit betekent dit dat we een gratis voedselpakket ter waarde van 45 euro per persoon kunnen aanbieden. Een wereld van verschil met de vijf euro waar we in 2003 mee gestart zijn.”



Wie De Stamper wil steunen, kan een bijdrage storten op het rekeningnummer BE53 0013 9608 7553.