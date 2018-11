Startdag voorverkoop nieuw cultuurseizoen De Leest 08 november 2018

02u22 1

Cultuurhuis De Leest organiseert op zaterdag 17 november een startdag voor de voorverkoop van tickets voor het nieuwe cultuurseizoen. Die dag kan je tussen 9 en 13 uur enkel tickets aan de balie kopen. In de praktijk kan je vanaf 7 uur een nummertje bekomen. Bezoekers kunnen het nummertje komen ophalen en thuis wachten.





Op uw smartphone kan u volgen wanneer u aan de beurt bent. Tickets via de webshop kopen kan op zaterdag vanaf 17 uur. Vanaf 19 november is het mogelijk tickets via 051/33.76.10 of info@deleest.be te bestellen. (VDI)