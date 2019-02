Stadsmuseum ontving in 2018 honderd schenkingen VDI

21 februari 2019

13u12

Bron: VDI 1 Izegem Stadsmuseum Eperon d’Or mocht vorig jaar liefst honderd schenkingen in ontvangst nemen.

“Elk jaar ontvangt het museum heel wat schenkingen en in 2018 waren er dat bijna honderd”, zegt museumschepen Kurt Himpe (N-VA). “De schenkingen zijn heel divers en gaan van afgewerkte producten, over machines en materiaal tot waardevolle archief- en erfgoedstukken die gerelateerd zijn aan vroegere Izegemse borstel- en schoenfabrieken.” Zo werd een kleerborstel uit 1879 geschonken en ook een bewegend beeldje van een schoenmaker die reclame maakt voor schoenen van Eperon d’Or en dateert uit de periode van de Tweede Wereldoorlog kwam in handen van het museum. “Met de schenkingen kan de collectie uitgebreid en hiaten opgevuld worden en kunnen in bepaalde gevallen collectiestukken vervangen worden”, verduidelijkt schepen Himpe.