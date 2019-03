Stad zoekt vrijwilligers voor receptie bij huwelijken VDI

22 maart 2019

10u56

Vanaf volgende maand veranderen er enkele zaken aan de huwelijksceremonie in het stadhuis. Voortaan zal het in heel wat gemeentes mogelijk zijn digitaal te werken, waardoor er ook geen fysieke handtekening op de huwelijksakte moet gezet worden. Het Izegemse stadsbestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om op termijn ook geen cadeau meer te geven bij een huwelijk.

Oppositieraadslid Nadia Staes (StiP) wilde weten wat dat betekent voor de afname van fairtradeproducten van de Oxfam Wereldwinkel. “Dat was tot nu namelijk het cadeau dat huwelijksparen kregen”, vertelt ze.

“Hoewel de ceremonie door de nieuwe manier van werken ingekort wordt, beloven we er toch iets moois van te maken”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “We overwegen een receptie te geven, alleen botsen we nog op wat logistieke problemen. We hebben mensen nodig die de receptie in goede banen kunnen leiden en we hebben ook een ceremoniemeester nodig die de mensen tijdig weer uit die receptieruimte haalt, want op drukke periodes staan er op één dag meerdere huwelijken op de agenda. We gaan een oproep lanceren om vrijwilligers voor deze taken te vinden. Wie interesse heeft, kan zich in het stadhuis melden.”

De fairtradegedacht gaat niet verloren. “We gaan die producten in de Noordzuidraad gebruiken”, belooft de burgemeester.