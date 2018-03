Stad zoekt melodieën voor beiaard 13 maart 2018

De stad gaat op zoek naar nieuwe melodieën voor de beiaard in de Sint-Tillokerk. "We zoeken vier zomerse en vier winterse muziekstukjes die dan door de automatische beiaard zullen gespeeld worden", zegt stadsbeiaardier Koen Cosaert. Alle Izegemnaars kunnen een creatie indienen. Jongeren tot 18 jaar kunnen een eigen creatie inzenden van 20 seconden. De twee beste melodieën zullen dan afgespeeld worden op het eerste en het laatste kwartier. "Volwassenen en leerlingen van Art'Iz kunnen ook een eigen melodie van 40 of 60 seconden inzenden die dan op het half uur en op het uur zullen weerklinken", vullen Artiz-directeur Wim Belaen en Cultuurhuis De Leest-diensthoofd Geerwin Vandekerckhove aan. "Geïnteresseerden kunnen meerdere melodieën inzenden waaruit een jury een selectie zal maken. Het moet aangename en rustige muziek zijn met geen al te snel ritme. Partituren of opnames kan je mailen naar info@deleest.be tegen 1 september 2018. De nieuwe melodieën zullen vanaf 11 november weerklinken. (VDI)