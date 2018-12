Stad zet inventaris historisch stadsarchief online Valentijn Dumoulein

04 december 2018



Het historisch stadsarchief van de stad zet binnenkort de deuren figuurlijk open. “Het historisch stadsarchief bewaart heel wat stukken en dankzij een optimalisatie van de werking de voorbije jaren kunnen we deze stap zetten, die voor studenten, genealogen en onderzoekers zeer belangrijk is”, zegt erfgoed- en archiefschepen Kurt Himpe (N-VA). “Op dit ogenblik kan iedereen online een aanvraag doen voor opzoekwerk, maar zonder te weten of er wel iets te vinden is over het specifieke onderwerp.”

Met Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen, zal het historisch archief geleidelijk aan digitaal ontsloten worden. “De online inventaris zal nog maar een deel zijn van het historisch archief ”, weet Leen Breyne, coördinator van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest (IGA). “Om de stukken zelf te raadplegen, moet je wel nog een afspraak maken, maar de online inventaris zal al een grote tijdsbesparing voor de onderzoekers opleveren.”

Voor deze digitale ontsluiting was het noodzakelijk dat er een inventaris kwam. “De opmaak van de inventaris was een jarenlang werk dat in handen kwam van de heemkundige kring Ten Mandere, onder leiding van de Intergemeentelijke Archiefdienst. Bij de start van deze bestuursperiode was er nog geen sprake van een archiefwerking. Met de oprichting van de archiefdienst in het najaar van 2015 en de samenwerking met de heemkundige kring zijn we er in geslaagd een volwaardige archiefwerking uit te bouwen”, zegt Himpe.

Tijdens de inventarisatie doken ook stukken op die hiaten opvullen in het onderzoek van de geschiedenis van Izegem. “De gevonden disrekeningen zullen onderzoekers in staat stellen Izegem tijdens de vroege zestiende eeuw verder in kaart te brengen”, zegt archivaris Bertrand Nolf van Ten Mandere. “Ook een verloren gewaand deel van het landboek van Izegem is aan de oppervlakte gekomen en maakt het mogelijk de demografische geschiedenis van onze stad in de achttiende eeuw te vervolledigen. Daarnaast zijn er heel wat staten van goed gevonden die historisch gezien een grote demografische meerwaarde hebben.”

Er werden ook brieven teruggevonden van Izegemse soldaten die dienst deden onder Napoleon uit de periode na de Franse Revolutie en ook over de Eerste Wereldoorlog bleek in het Izegemse stadsarchief plots meer aanwezig te zijn dan ooit werd gedacht.