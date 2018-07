Stad werkt aan plan voor kerken 17 juli 2018

De stad Izegem werkt aan een nieuw kerkenplan. Filip Lombaert (Groen) wilde in de gemeenteraad weten of er nog plannen voor de herbestemming van sommige kerken waren. Schepen Tom Verbeke (N-VA) antwoordde bevestigend: "Eind dit jaar moet er een kerkenplan af zijn. Een van de visies is een tentoonstellingsruimte in de Heilig Hart-kerk, maar die wordt geen zes maanden voor die ene functie gebruikt. Voor een kerk heb je een zinvolle, nieuwe bestemming nodig die rendeert. Op dit moment is dat niet het geval voor de kerken. We maken toch zo'n plan op, zodat de kerkelijke overheid zou nadenken over wat ze op termijn met haar patrimonium wil doen." (VDI)