Stad start onderzoek voor vrachtwagenparking 10 februari 2018

02u39 0

Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheden voor de realisatie van een vrachtwagenparking in Izegem. Het probleem van geparkeerde vrachtwagens stelt zich vooral langs de N36 en in de Ambachtenstraat.





"De vrachtwagens langs de weg hinderen vaak de zichtbaarheid van weggebruikers die uit de zijstraten komen en er zijn ook al een aantal ongevallen gebeurd waarbij autobestuurders op een geparkeerde vrachtwagen reden", verduidelijkt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "Er zullen tellingen gebeuren van het aantal geparkeerde vrachtwagens om een zicht te krijgenop de aard en de omvang van de problematiek. Er wordt ook gezocht naar een mogelijkheid om de bedrijven en de chauffeurs te bereiken en te bevragen. Dat zal normaal gezien gebeuren via een online-enquête die door de WVI zal opgevolgd worden", besluit schepen Tom Verbeke. (VDI)