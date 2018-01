Stad rooit blauwe ceders in Blauwhuispark 24 januari 2018

02u45 0

De stad gaat negen blauwe ceders in het park van kasteel Blauwhuis rooien. Ze verkeren in slechte staat en vormen volgens de stad zo een acuut gevaar voor bezoekers van het park en doorgaand verkeer in de Gentseheerweg. "Op advies van de groenambtenaar van de provincie en gelet op de standplaats van de bomen nabij de openbare weg, het fietspad, het voetpad en de inkom van het park kunnen we geen risico nemen en zullen we dan ook in het belang van de veiligheid van onze inwoners de bomen rooien", verklaart burgemeester Bert Maertens (N-VA). De blauwe ceder is een boomsoort die heel takbreukgevoelig is, zeker bij extra ballast van sneeuw. Het drastisch snoeien van de boomsoort is volgens de burgemeester in deze situatie niet aan de orde, gezien naaldbomen niet of heel slecht reageren op grote snoeiwonden. De bomen zullen met de toestemming van de eigenaar van het park gerooid worden. (VDI)