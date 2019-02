Stad plaatst dranghekken tegen brokstukjes leegstaande drukkerij VDI

21 februari 2019

11u35

Bron: VDI 0 Izegem De stad heeft enkele dranghekken geplaatst aan de ingang van de leegstaande drukkerij Strobbe op de hoek van de Markt, het Baertshof en de Kasteelstraat. Dat doet het om voorbijgangers te hoeden voor kleine brokstukjes die van het receptiegebouw vallen.

Drukkerij Strobbe fusioneerde een paar jaar geleden met sectorgenoot Continuga tot de nieuwe drukkerij INNI en verhuisde naar Heule. Sinds midden 2017 staan de gebouwen leeg, in afwachting van het project Strobbetuinen (ook bekend als site Baertshof – nvdr.). Op termijn verhuizen kunstacademie Art’Iz, heemkring Ten Mandere en de bibliotheek naar die locatie. Er komt ook ruimte voor nieuwe woningen en horeca.

”De ontwikkeling van die site begint pas ten vroegste in 2020, maar we kregen inderdaad het bericht dat er door ouderdom enkele verf- of kalkschilfers van het receptiegebouw zijn gevallen”, bevestigt schepen Caroline Maertens (N-VA). “We hebben de eigenaars gevraagd om daar maatregelen voor te nemen, maar in afwachting daarvan hebben we dranghekken geplaatst zodat mensen er veilig kunnen passeren.”