Stad mikt op meer ontmoetingsplaatsen en fietspaden Valentijn Dumoulein

22 januari 2019

18u09

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Meer inwoners op de fiets, de creatie van enkele uitnodigende ontmoetingsplekken in de stads- en dorpskernen, een actieplan voor een properder stad en de klimaatsverandering aanpakken. Dat zijn in grote lijnen de prioriteiten die het stadsbestuur (N-VA en CD&V) in zijn beleidsverklaring naar voor schuift.

Dat het project Baertshof de komende jaren dé prioriteit voor het stadsbestuur wordt was reeds bekend. Een nieuw element is dat straks ook het lokaal dienstencentrum van De Leest naar de vroegere site van drukkerij Strobbe verhuist. “We gaan ook inzetten op de realisatie van uitnodigende ontmoetingsplekken in de stads- en dorpskernen”, vervolgt de burgemeester. “Zo maken we werk van de heraanleg van de Melkmarkt én het dorpsplein in Emelgem, al hangen we voor de timing af van de nutsmaatschappijen. Denk daarbij aan picknickbanken en meer ruimte voor terrasjes van de horeca rond de prachtige vredesboom. De centrumbrug verdwijnt voorlopig niet, maar we gaan toch al die omgeving en die van de Korenmarkt opwaarderen met meer groen, zitbanken en dergelijke. De site van het Maria Rustoord en Ten Bos en het Patersdomein vormen we om tot volwaardige stadsparken met veel groene ruimte, wandelpaden en speel- en sporttoestellen.” ’t Groentje in Kachtem krijgt dan weer een speelzone en zitmeubilair.

Fietsen prioritair

De stad wil dat meer inwoners geregeld de fiets nemen en de wagen wat vaker laten staan. Er komen daarom grote investeringen in veilige fietspaden en fietssuggestiestroken waar een fietspad technisch onmogelijk is. “Onder meer de Kachtemse-, Vijfwegen-, Ambachten-, Kortrijkse-, Hoge- en Baronstraat worden zo een pak veiliger voor fietsers”, stelt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Ook meer autovrije verbindingen, fietsstraten, veilige fietsenstallingen (aan oa. het station, sportcentrum, De Leest en Art’Iz), leuk ingerichte fietsafspraakplaatsen voor schoolgaande jongeren en sensibiliserende acties moeten het de fietser in Izegem comfortabeler en veiliger maken. We verhogen ook ons budget voor het herstel en onderhoud van de fietspaden. Onze politici gaan zelf ook het goede voorbeeld geven en meer met de fiets rijden.”

Propere stad

De stad wil ook werk maken van een actieplan ‘Proper Izegem’. “We investeren in onderhoudsvriendelijke beplanting, nieuwe vuilnisemmers en zetten meer mensen en middelen in voor een degelijk onderhoud van de steeds groeiende oppervlakte openbaar groen in de stad”, klinkt het. “Sluikstorters pakken we streng aan met de inzet van een anti-sluikstortcamera.” Opvallend is de invoering van een ‘klimaatfactor’. “Bouwprojecten en openbare werken van de stad krijgen een extra budget van tien procent om bijkomende energiebesparende en klimaatbestendigende maatregelen uit te voeren”, zegt Maertens. “Als er na de realisatie van het project een financieel overschot is, dan gaat dat geld naar de aanplanting van extra bomen. Op die manier willen we ons klimaatengagement hard maken.”

Op domein Wallemote-Wolvenhof komt er een openbaar toilet. Wat de herbestemming van kasteel Wolvenhof betreft, mikt de stad op een mix van privé en en horecafunctie. “We dringen bij de provincie aan op een vlugge renovatie en een herbestemming”, klinkt het.

Huis van het Kind

De beleidsverklaring omvat ook een groot luik rond zorg en welzijn. Er komt een Huis van het Kind met een passend hulpaanbod voor (aanstaande) ouders en jongeren, met een doorverwijsfunctie, een volwaardig kinderopvangloket. De stad gaat ook meer buurtwelzijnswerkers aanwerven die sneller armoede, vereenzaming en zorgnoden bij inwoners moeten detecteren. Ook het aantal maaltijdpunten in de stad, waar ouderen samen kunnen lunchen, wordt uitgebreid met het oog voor een goede spreiding over het grondgebied. Voedselbank De Stamper wordt dan weer omgevormd tot een sociale kruidenierszaak, een buurtwinkel met producten aan sterk verminderde prijzen waar mensen in armoede ook duiding krijgen over oa. gezond koken.

Mening van de burger

”Deze beleidsverklaring is een startnota waarover we de komende maanden op verschillende manieren de mening van de Izegemnaar zullen vragen”, vertelt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Op dinsdag 29 januari leggen we dit document aan de gemeenteraad voor en de komende maanden trekken we ook de kaart van burgerparticipatie. Er komen panels waarbij we hun feedback in een concreet meerjarenplan zullen gieten en we vragen uiteraard ook de mening van adviesraden en buurtcomités.”