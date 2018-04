Stad maakt toiletten stomavriendelijk 26 april 2018

Op vraag van Kom op tegen Kanker en Stoma Vlaanderen maakt de stad werk van het stomavriendelijk maken van toiletten in gemeentelijke gebouwen. "We doen dit door vuilbakjes te plaatsen in de individuele toiletten", vertelt schepen van toegankelijkheid Caroline Maertens (N-VA). "De betreffende toiletten zullen duidelijk herkenbaar zijn door een sticker op de deur en ze zullen herkend worden door een specifiek logo."





In België dragen ruim 12.000 mensen een stoma. (VDI)