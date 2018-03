Stad loopt samenwerking met Russisch museum mis 22 maart 2018

Raadslid Filip Lombaert (Groen) kaartte op de gemeenteraad aan dat de stad een samenwerking met Rusland gemist heeft. "Eind vorig jaar was er een feestje van de vereniging Matrjoshka's, die Russische vrouwen verenigt", aldus Lombaert. "Er was ook iemand van de Russische ambassade aanwezig en die had een voorstel om met een van hun musea een uitwisseling rond schoenen met stadsmuseum Eperon d'Or te doen. Hij broedde ook op plannen voor een integratieproject met de stad en had zelfs een concreet budget om die plannen vorm te geven. Helaas is er niemand van de stad komen opdagen. Een gemiste kans." Schepen Lothar Feys (N-VA) excuseerde zich voor het voorval. "Ik had een drukke dag en ben er niet geraakt", zegt hij. "Ging de vraag aan het schepencollege gesteld zijn om een vervanger te sturen, dan ging dat gebeurd zijn. Ik vermoed echter dat die door de mazen van het net geglipt is. Het verhaal van het Russische museum is mij evenwel onbekend, maar we staan uiteraard altijd open voor samenwerkingen." (VDI)