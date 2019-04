Stad legt rouwregister aan voor Patrick Sercu SVR

19 april 2019

20u05 7

Voormalig wielrenner en Izegemnaar Patrick Sercu is gisteren op 74-jarige leeftijd overleden. Zijn gezondheid was al enkele jaren onstabiel en was de laatste weken fel achteruitgegaan. De stad legt een rouwregister aan voor de overleden ereburger.

“Heel wat Izegemnaren zullen Patrick Sercu blijven herinneren als groot kampioen met een palmares om u tegen te zeggen. Maar evenzeer ook als een heel minzaam en bescheiden man. We wensen ons diepste medeleven te betuigen aan de familie en alle dierbaren van Patrick”, laat het stadsbestuur weten.

Iedereen die een boodschap wil neerpennen, is vanaf volgende week dinsdag welkom in het stadhuis tijdens de openingsuren. De familie laat weten dat de uitvaart zal plaatsvinden in beperkte kring.