Stad lanceert meldpunt tegen vereenzaming 27 april 2018

De stad gaat werk maken van een centraal meldpunt om eenzaamheid en isolement tegen te gaan. Wakkere burgers kunnen er mogelijke probleemsituaties melden. Het voorstel is door meerderheidspartij N-VA voorgedragen op de OCMW-raad. "Of het nu buurtbewoners, postbodes of bakkers op ronde zijn, elke wakkere burger heeft nu een adres waar hij of zij terechtkan," vertelt raadslid Hein Depoorter. "Het gaat ook breder dan om enkel senioren in nood. Ook andere meldingen kunnen, bijvoorbeeld met betrekking tot kinderen. De melding kan snel en eenvoudig: digitaal via de website, telefonisch of aan de balie. De aanmelder wordt gevraagd zich bekend te maken, maar kan anoniem blijven tegenover de persoon in nood. Een maatschappelijk werker zal de melding checken en op een gepaste, professionele manier aanpakken en de nodige zorg aanbieden waar nodig." Meer info is verkrijgbaar bij Sociaal Huis 't Antwoord: 051/33.66.44.





(VDI)