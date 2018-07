Stad labelt kapotte fietsen aan station 05 juli 2018

Alle fietsen in de ruime omgeving van de stationsomgeving die gebreken vertonen zijn deze week voorzien van een label. Het gaat dan om lekke banden, een losse ketting of het ontbreken van een wiel of zadel. Wanneer het label er na drie weken nog aanhangt zullen de stadsdiensten de betreffende fietsen uit de stallingen verwijderen. Als je eigenaar bent van een fiets waar een label aan vasthangt en je er binnen de drie weken terug gebruik van maakt, kan je het label gewoon verwijderen en je fiets verder gebruiken. De stad neemt de maatregel nadat Groen-raadslid Filip Lombaert de kwestie op de gemeenteraad bracht. (VDI)