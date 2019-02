Stad krijgt nieuwe website VDI

De negen jaar oude website van de stad verdwijnt en er komt een nieuwe webstek in de plaats. “De huidige doet niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd”, meent burgemeester Bert Maertens (N-VA). “We willen mensen via de site de kans geven vragen te formuleren, dossier te downloaden en documenten aan te vragen. Dat moet ook werklast van onze fysieke loketten wat verminderen. Negen jaar is een eeuwigheid op internet, dus een nieuwe versie was wel eens aan de orde.” De stad gaat rond de tafel zitten met de intercommunale Leiedal, die websites volgens een bepaald model aanbiedt. “Als die onderhandeling niks oplevert, gaan we via een offerte de markt bevragen”, aldus nog de burgemeester.