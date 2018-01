Stad koopt hoekpand aan voor plein kunstacademie 25 januari 2018

De stad gaat de site Victoria op de hoek van de Bruggestraat en Dirk Martenslaan kopen. Het gaat om een hoekpand dat tegen de vlakte zal gaan in het kader van de herontwikkeling van de Site Baertshof. Op termijn komen daar oa. de nieuwe kunstacademie Art'Iz en de bib te liggen. "We hebben dat pand nodig om het voorplein voor de nog te bouwen academie te realiseren", weet schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA). Raadslid Joris Claeys (CD&V) waarschuwde de stad nog om het pand in afwachting van de realisatie niet te laten verloederen. Volgens de schepen is er daar nu geen gevaar voor omdat het pand tot de sloop nog verhuurd wordt. (VDI)