Stad gaat voor zwerfkattenbeleid in zee met ‘Hoop voor Zwervertjes’ VDI

01 april 2019

12u55

Bron: VDI 1 Izegem Izegem werkt voor de sterilisatie en het chippen van zwerfkatten voortaan samen met de Ingelmunsterse vzw Hoop voor Zwervertjes. Het stadsbestuur zegt het contract met Caroline Vangroenweghe van Poezeline op.

Nieuw is het contact met Hoop voor Zwervertjes voor de stad niet. Sinds begin 2017 doet de stad al een beroep op de vzw van Charlotte Debruyne als dierenasiel. “Het zwerfkattenbeleid en de dierenasielwerking zijn zeer belangrijk binnen mijn beleidsdomein”, legt schepen van Dierenwelzijn Lisbet Bogaert (N-VA) uit. “Daarom is het belangrijk dit goed gestructureerd en georganiseerd aan te pakken. De asielwerking en de aanpak van zwerfkatten splitsen, levert vaak problemen op. Het was voor de inwoners niet duidelijk wie waarvoor instond. Gebrekkig of geen overleg en een moeilijke samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft veel wrevel opgewekt. Daarom wilden we het zwerfkattenbeleid en de asielwerking bij één organisatie houden.”

Izegemnaars kunnen voortaan terecht bij de vzw Hoop voor Zwervertjes op 0499/81.81.47, van 9 tot 19 uur.