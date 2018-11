Stad gaat op zoek naar ontwerper fietshelling 22 november 2018

De stad gaat op zoek naar ontwerpers voor de aanleg van een fietshelling ter hoogte van de Dam. Bedoeling is dat fietsers die langs het traject van de Mandel fietsen aan de Dam via een fietshelling meteen kunnen aansluiten op de bestaande brug en zo verder kunnen rijden richting centrum. Het project kadert binnen structuurplan Visie 2030, die stelt dat veilige fietsverbindingen in de stad gestimuleerd moeten worden. De eigenlijke aanleg ervan zal nog wel even op zich laten wachten, maar om geen provinciale subsidies te mislopen, wordt het aanvraagdossier nu al opgestart. (SVR)