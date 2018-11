Stad boomt als toeristische trekpleister 27 november 2018

02u21 0 Izegem Het aantal overnachtingen in Izegem zit in de lift. "Zowel toeristisch als zakelijk blijken de logiesmogelijkheden in onze stad sterk aan te trekken", zegt schepen van Toerisme Kurt Himpe (N-VA).

"Het toeristische aanbod in Izegem is de afgelopen jaren sterk uitgebreid en dat wordt gesmaakt door mensen die activiteiten in De Leest bijwonen en blijven overnachten, Eperon d'Or bezoeken of naar het Bierkasteel of d'Oude Maalderij gaan", verduidelijkt de schepen. "Ook het aanbod aan cafés en restaurants blijkt een troef voor de stad. Het valt op dat toeristen nu echt Izegem uitkiezen om een weekend te verpozen. Steeds meer toeristen gebruiken Izegem bovendien als uitvalsbasis om de ruime regio te bezoeken. De herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog is daar zeker een belangrijke factor in, maar ook om Gent, Kortrijk of Brugge te bezoeken, overnachten toeristen in Izegem. Tot zelfs Poolse en Chinese toeristen toe."





De centrale ligging van Izegem is een belangrijke troef. "Het valt op dat veel toeristen ook met de trein naar Izegem komen en specifiek voor onze stad kiezen door de bereikbaarheid via het knooppunt van de snelwegen", besluit schepen Himpe. (CDR)