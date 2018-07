Spel Zonder Grenzen op domein Wallemote 11 juli 2018

02u26 0

Zaterdag 14 juli is er de zevende editie van het 'Spel Zonder Grenzen' op domein Wallemote. Tussen 10 en 19 uur kunnen 84 ploegen het tegen elkaar opnemen in enkele knotsgekke uitdagingen en opdrachten. Er zijn nog enkele plaatsen voor teams vrij. Komen supporteren kan gratis. "We voorzien zeven hindernissen en opdrachten, al dan niet met opblaasbare constructies", vertelt Bart Vanmechelen van de organisatie. "Van stapelkussens om te klimmen en glijden tot behendigheidsproeven; er is voor elk wat wils. Er is een gewoon en gemengd klassement (minimum drie vrouwen) en je moet minimum zestien jaar zijn om mee te doen." Voor toeschouwers is er van 14 tot 16 uur kinderanimatie met gekke kapsels en kindergrime. Er staan drie dranktenten, een champagnebar en er is mogelijkheid om barbecue, pasta of frietjes te eten. Het evenement vindt plaats voor het goede doel. Meer info: www.szg.be.





(VDI)