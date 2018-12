Spekgladde weg verrast ervaren chauffeur



Lijnbus slipt op afzink van brug en belandt net niet op de treinsporen

Hans Verbeke

13 december 2018

12u11 0 Izegem Een spectaculair ongeval met al bij al vrij beperkte schade heeft donderdagvoormiddag enkele uren voor hinder gezorgd aan het station van Izegem. Een bus van De Lijn slipte, toen de chauffeur via de afrit de Centrumbrug verliet. Het stuurloze gevaarte zonder passagiers ramde een fietsenstalling en kwam met de voorzijde tot stilstand boven de sporen. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf. Geluk bij een ongeluk: op de bus zaten geen passagiers.

Een bescheiden eerste winterprikje heeft donderdagmorgen rond tien uur een ervaren chauffeur van De Lijn verrast. De man kwam in Izegem van de Centrumbrug en wilde naar de Prins Albertlaan. Maar voor hij kon afslaan, begon zijn bus te schuiven op het ijsgladde wegdek. Het stuurloze gevaarte dwarste de Prins Albertlaan, wipte op en over de stoeprand, reed een deel van de fietsenstalling aan het station in de vernieling en belandde uiteindelijk net niet op de sporen. Omdat de voorzijde van de bus over het perron hing, werd het treinverkeer stilgelegd. Enkele tientallen reizigers die net in het station waren binnengereden, zaten daardoor een tijdje vast op hun treinstel. “Ik was op weg naar Kortrijk, waar ik aan de hogeschool Vives de opleiding Zorgtechnologie volg”, zegt Jasper Vandewiele (20) uit Brugge. “Normaal neem ik een trein die hier een kwartier vroeger passeert maar omdat ik nog een abonnement moest kopen, was ik iets later. Sneu, natuurlijk. Mijn eerste les van de dag schiet ik er alvast bij in. Hopelijk worden dat niet nog meer lessen.” Van de botsing zelf hebben Jasper en de andere reizigers op de trein niks gemerkt. “Het moet net gebeurd zijn voor wij hier in het station binnenreden”, weet Jasper. “Op de trein werd onmiddellijk gecommuniceerd dat er vervangbussen zouden ingelegd worden. Leuk is dit niet, maar anderzijds is het ook geen drama.”

Tiental fietsen in de vernieling gereden

De buschauffeur kwam er met de schrik vanaf. Dat er geen passagiers op zijn bus zaten, is een geluk. Aan de linkerzijde sneuvelde immers één van de grote ramen. Dat zou voor gewonden hebben gezorgd. Nog een meevaller: de bus ramde de linkerkant van de grote fietsenstalling en niet de grote betonnen pijler van de Centrumbrug. Wel sneuvelden bij het ongeval een tiental fietsen van reizigers. Zij werden bij hun aankomst in het station via een geafficheerde mededeling gevraagd om contact op te nemen met de politie, zodat ze later kunnen vergoed worden voor hun schade. De geslipte bus, die nog kon rijden, werd weggetakeld. Geen drie uur na het ongeval was er in Izegem alweer treinverkeer mogelijk op beide sporen tussen Lichtervelde en Kortrijk.

Spookrijder op de Centrumbrug

Tijdens de takelwerken, presteerde een automobilist zich om al spookrijdend de Centrumbrug op te rijden. De man was allicht niet vertrouwd met de situatie en kon het verbodsbord niet zien staan omdat de takelwagen het zicht belemmerde. Voor ook maar iemand kon ingrijpen, was de Dacia in kwestie al boven op de brug. De bestuurder besefte daar dat hij verkeerd was maar kon gelukkig zonder ongeval ontkomen.