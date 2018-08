Speelzone op site Rebry officieel ingehuldigd 31 augustus 2018

Kinderen van alle speelpleinwerkingen in Izegem mochten gisteren samen een nieuwe recreatiezone op de voormalige fabriekssite Rebry 'inspelen'. De fabrieksgebouwen wijkten voor een groene locatie met 6.000 meter aan groen, speelementen en -heuvels. "We lieten enkel nog wat steunmuren en -balken staan omdat we voor een mix van het industriële en recreatieve gingen", vertelt jeugdschepen Lothar Feys (N-VA).





"De speelzone is zo ingericht dat alle leeftijden er hun gading kunnen vinden. Helemaal vooraan moeten de kleinsten onder ons zich kunnen uitleven op eerder traditionele speeltuigen zoals de zandbak en de glijbaan. Hoe dieper we de speelzone ingaan, hoe ruwer en avontuurlijker alles komt om uiteindelijk te eindigen in het speelbos helemaal achteraan." (VDI)