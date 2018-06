Speeltoestellen De Linde officieel 'ingespeeld' 12 juni 2018

De Lindewijk heeft sinds dit weekend een volledig vernieuwd speelplein met allerlei nieuwe houten speeltoestellen. De stad investeerde 25.000 euro in het project. Even zag het er benard voor het speelplein uit, toen vorige week enkele vandalen schade aan het domein aanrichtten. Ze trokken planten uit en begaven zich al in de afgesloten zone met speeltoestellen. De stad kondigde daarop verhoogd politietoezicht aan. De kinderen van de Lindewijk konden het voorbije weekend gelukkig wel in alle rust en stilte van de nieuwe speeltoestellen genieten. Binnenkort volgt ook de opening van het nieuwe speelplein op De Mol en na de zomer wacht de inhuldiging van de recreatiezone op Site Rebry.





(VDI)