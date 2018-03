Spaghetti-avond om Twice te steunen 13 maart 2018

Danskoppel Twice mag in april aantreden in de halve finale van Belgium's Got Talent, maar voor het zover is organiseren Lone Haelemeersch uit Ingelmunster en Nathan Carpels uit Rumbeke al een spaghetti-avond voor hun fans. De organisatie is in handen van het Life Danscenter en Team Twice. De spaghetti-avond gaat op zaterdag 24 maart vanaf 14.30 uur door in het danscenter in de Lodewijk de Raetlaan . Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar. Kinderen betalen 8 euro, volwassenen 14 euro. Met optredens van Twice en Daddy's Life Ballet Team. De halve finale zelf wordt op vrijdag 13 april live uitgezonden in het Life Danscenter. (VDI)