Socialisten willen leeftijdspark op site Ten Bos 14 maart 2018

02u31 0 Izegem De sloop van Ten Bos langs de Meensesteenweg is volop aan de gang. Nog vooraleer het revalidatiecentrum volledig gelijkgemaakt is met de grond, komt sp.a op de proppen met een voorstel tot invulling van de site.

"We willen vooral vermijden dat er hier, net zoals na de afbraak van het rusthuis, opnieuw lange tijd een gigantische berg aarde en puin achterblijft en de site op korte tijd verloedert", zegt Justine Hollevoet.





"Daarentegen zien we de volledige site van het oude Maria-Rustoord en site Ten Bos, zo'n 2,5 hectare in totaal, graag omgeturnd tot leeftijdsvriendelijk park met ingang in de Kokelarestraat. Bewoners en gebruikers van de ouderenvoorzieningen die vlakbij gelegen zijn zouden er kunnen bewegen en mensen ontmoeten, wat goed is voor zowel de fysieke als mentale gezondheid", aldus Hollevoet.





Outdoorfitness

"Voor dit oudere publiek denken we aan outdoor-fitnesstoestellen, een fietstrapper en voldoende banken. Kinderen moeten er uitgedaagd worden via een hindernissenparcours en speelse prikkels zoals een dambord of ligmatten."





"Het leeftijdsvriendelijk park kan een eerste aanzet zijn naar het Central Park en de doorsteek naar sportsite De Krekel", besluit Hollevoet. (VDI)