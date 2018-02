Sociale flats in vroeger Borstelmuseum IZEGEMSE BOUWMAATSCHAPPIJ KOOPT SITE OVER VAN STAD VALENTIJN DUMOULEIN

14 februari 2018

02u33 0 Izegem Het voormalige Borstelmuseum in Izegem krijgt een nieuwe toekomst als woonzone. De Izegemse Bouwmaatschappij heeft een akkoord met de stad om de site over te kopen en er 14 extra sociale flats onder te brengen. De voorgevel van de oude gemeenteschool blijft daarbij bewaard.

De site van het Borstelmuseum in de Baron de Pélichystraat ademt geschiedenis. Rond 1830 werd er al een stadsschool opgericht. In de loop der jaren werd de school uitgebreid en in 1978 kwam er een fusie met de gemeenteschool van Lendelede. In 1983 werd de school stopgezet, maar tot op vandaag herinnert de voorgevel in de Baron de Pélichystraat nog aan die onderwijsfunctie. In maart 1988 werd het Nationaal Borstelmuseum op die locatie geopend. Dat sloot enkele jaren geleden voor de verhuizing naar het nieuwe stadsmuseum Eperon d'Or en begin 2017 werden de laatste grote borstelmachines er weggehaald.





De stad had al langer plannen om het gebouw te verkopen en heeft nu met de Izegemse Bouwmaatschappij een partner in dat dossier gevonden. "We verhuurden al twintig jaar een oud schoolgebouw op het binnenplein aan de Bouwmaatschappij", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Patrimonium Caroline Maertens (N-VA). "Daar hebben ze al enkele sociale woningen in ondergebracht en dus vonden we het logisch om bij de Bouwmaatschappij te luisteren of er interesse was in het oude museum. Dat bleek het geval. Zij hebben ons ondertussen de eerste plannen voor de herbestemming voorgelegd en er is een principieel akkoord. De procedure wordt nu verder gezet en er komt ook een openbaar onderzoek."





Tweede leven

Hoeveel de Izegemse Bouwmaatschappij betaalt voor het terrein, is niet bekend. Directeur Johan Denolf en voorzitster Maureen Raedt zijn tevreden met de aankoop. "Aangezien we hier al enkele woongelegenheden huurden, paste de aankoop van deze site in het groter plaatje", zeggen ze. "De al gehuurde gebouwen kopen we ook meteen over. Op die manier kunnen we de hele site een tweede leven geven. We zijn er zeker van dat deze nieuwe functie ook een meerwaarde voor de stad zal zijn. In het voorgebouw komen er vijf appartementen. De achterliggende panden slopen we en daar bouwen we nog eens negen flats. Samen met de al bestaande sociale woningen brengt dat het totaal op 23. We zitten nu in de fase van het voorontwerp, een verdere timing is nog niet bekend."





Beiaardconcerten

Met de plannen komt er een oplossing voor een complex dossier, want de Bouwmaatschappij moet ook rekening houden met erfgoed. "De site ligt in een buurt met heel wat mooie panden, zoals het oude postgebouw, maar ook heel wat imposante burgerwoningen", vertelt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). "Daarom moet er rekening gehouden worden met erfgoed. Zo zal de voorgevel van het gebouw bewaard blijven, net als het binnenplein." Dat laatste is goed nieuws voor de organisatoren van de jaarlijkse Beiaardconcerten vanuit de vlakbijgelegen Sint-Tillokerk. Die gebruiken het binnenplein telkens als luisterplaats voor het evenement.